歐美股市反彈 投信點名科技股3產業後市看漲

歐美銀行事件風波導致股動盪，但投信認為，盤勢短線雖持續受消息面影響，但隨著歐美股市止穩回升，預期台股科技族群也有表現空間可期，其中看好 AI、半導體、雲端相關產業表現。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，本波景氣修正主要是需求轉弱，加上先前缺貨導致庫存升高，目前仍需去化庫存，但需求是否回升仍須觀察，預估這波庫存修正谷底可能落在今 (2023) 年第 1 季到第 2 季左右。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，手機的庫存去化仍需時間，相關伺服器產業目前則進入庫存調整階段，研判下半年有望調整完畢，儘管短線仍有國際金融不確定因素干擾，但科技發展仍是新趨勢，建議可挑選已修正一波的科技成長股布局，或者利用科技資訊產業持股比重偏高的台股基金。

百達投顧則看好 ChatGPT 衍生的投資商機，包括 ChatGPT 或其他大型語言模型可透過新的人工智慧應用方式創造價值，其中大型語言模型需透過搜尋與運算，有利於半導體供應鏈、雲端服務生態系。

百達投顧表示，過去積極投資於人工智慧與機器學習的 Alphabet、Meta、微軟與 Amazon 陸續推出相關應用產品，由於資本密集度高，也創造極大的競爭門檻，使得龍頭企業在規模、技術上繼續保持領先優勢。

百達投顧認為，生成式 AI 爆發式推出創新應用，為相關企業創造投資價值，經歷 2022 年升息與通膨擔憂衝擊，相關族群的本益比已經回到相對合理位置，而當前 AI 發展帶來的革命性轉變和商機，可以從相關策略尋找投資機會。



