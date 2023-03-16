SVB颳起銀行股風暴 投資者恐慌中奔向大型科技股

加州矽谷銀行 (SVB) 和另外兩家銀行的倒閉令本周美股震盪，引發投資者對銀行體系健康狀況的嚴重質疑，周三 (15 日) 財務吃緊多時的瑞信爆出新問題，恐慌的投資人試圖求助成熟的大型科技公司，以躲避衝擊。

根據 FactSet，最大的科技和半導體公司表現出色，在 S&P 500 今年迄今短暫轉負時，有助於縮限 Nasdaq 100 的跌幅。許多大型科技股的上漲讓那斯達克綜合指數和 Nasdaq 100 周三收高，雖然 S&P 500 和道指收低，但已遠脫離盤中低點。

D.A. 涵蓋科技領域的股票分析師 Tom Forte 表示，股市資金正湧向有品質的大型科技股。

根據 FactSet，自周一開盤以來，蘋果 (AAPL-US) 股價已上漲 2.3%，微軟 (MSFT-US) 表現更佳，本周迄今漲幅 6.3%，而臉書母公司 Meta (META-US) 同期上漲近 1.1%，在宣布最新一輪裁員後受到提振。 串流影視巨擘 Netflix (NFLX-US) 和電動車領導廠特斯拉 (TSLA-US) 本周均約上漲 3.5%。

一些先前受重創的半導體股也提振大盤，英特爾 (INTC-US)、Nvidia (NVDA-US) 周三均收高。

根據 eToro 的 Callie Cox 的分析，這幾檔的走勢讓 Nasdaq 100 的表現連續 10 個交易日跑贏 S&P 500，為 2017 年以來最持久的優勢。Nasdaq 100 周三收高 0.42%。

分析師認為，有幾個因素推動大型科技股成為領先者。過去 24 小時，聯邦基金期貨交易員開始對聯準會 (Fed) 年底前降息多達 100 個基點進行定價，這應該有利於成長股。

B. Riley Wealth 首席市場策略師 Art Hogan 認為，近期科技公司反彈的主要驅動力與利率預期的變化有關，因為利率嚴重影響快速成長的科技公司本益比。

Hogan 還指出，許多大型科技股在 2022 年變得極度超賣，有助於推動近日的反彈，因為交易員搶著逢低買進。

2022 年期間，由於 Fed 積極升息，導致大型科技股下跌，那指跌逾 33%。根據 FactSet，Meta、特斯拉和 Netflix 受到的打擊尤其嚴重，這 3 家被列入去年 S&P 500 指數中表現最差的 25 檔成分股名單。

Hogan 補充，蘋果和 Meta 等大型科技公司的債務負擔相對較低，手頭現金充裕，營收來源可靠，且管理團隊深受華爾街信任。