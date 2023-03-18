OECD：儘管銀行業面臨壓力 Fed等主要央行仍應繼續升息

儘管銀行業面臨壓力，經濟合作開發組織 (OECD) 周五 (17 日) 表示，美國聯準會 (Fed)、歐洲央行 (ECB) 等西方國家仍應繼續升息。

OECD 發布最新全球經濟展望，預估今年國內生產毛額 (GDP) 成長 2.6%，高於去年 11 月預估的 2.2%，並表示許多國家整體通膨率將減緩。這是該組織自俄國入侵烏克蘭一年多以來，首次上修 GDP 成長預測。

美歐銀行業過去一個多禮拜以來接連暴雷，包括矽谷銀行 (SVB) 上周倒閉、瑞士信貸集團 (Credit Suisse) 本周遭大股東拒絕進一步注資等壞消息，讓投資人信心大減，並且開始懷疑銀行業風暴可能讓 Fed 等主要央行放緩甚至暫停升息。

但 OECD 首席經濟學家 Álvaro Pereira 警告，央行應該繼續升息，專心壓低通膨以回到目標水準。

他說：「我們仍認為，依據已知的訊息，必須把打擊通膨列為第一要務。這並非 2008 年重演，我們現階段沒有看到系統性風險。」該組織主要任務是替美國在內的 38 個會員國提供政策建言。

OECD 表示，Fed 應該把政策利率從目前的 4.50-4.75%，提高到 5.25-5.50%。

Pereira 並讚揚 ECB 的決策正確。ECB 周四違背部分人士預期升息 2 碼 (25 個基點)，把利率從 2.5% 提高到之前暗示的 3.0%。和之前幾次開會不同的是，ECB 這次並未說明下次開會打算怎麼做，僅表示一切取決於數據。

OECD 說：「貨幣政策需要保持在限制性水準，直到有明確機樣顯示烏通膨壓力持續下降。許多經濟體仍需要進一步升息，包括美國和歐元區。」

OECD 最新 GDP 和通膨預測包括：