為資金尋找避風港 美國貨幣市場基金單周淨流入金額創疫情來新高

根據最新統計，美國貨幣市場基金吸引了自新冠疫情初期以來規模最大的單周資金流入，大量存款戶將資金從風險偏高的美國中小型銀行撤出，另尋存放之處。

根據美國投資公司協會的數據，在截至 3 月 15 日的一周內，約有 1209.3 億美元流入美國貨幣市場基金，為 2020 年 4 月以來的最大單周現金流入。

對銀行體系狀況的擔憂引發全球的避險情緒，刺激了對高質量、流動性資產的需求。總資產增至 5.01 兆美元，創 2007 年以來最高記錄。

2020 年 3 月，由於對新冠疫情對經濟影響的擔憂，導致投資人湧向貨幣市場基金作為避風港，單周總資金流入曾創下 2860 億美元的紀錄。

矽谷銀行上周的倒閉引發擠兌，瑞信 (CS-US) 延後發布財報也引發人們的擔憂。受這兩宗事件影響，全球金融市場動盪不安，存款戶們開始調整其現金儲備，以確保在任何可能出現的動盪中資金都能獲得確保。

貨幣基金的主要漲幅大多是由政府基金帶動，這些基金主要投資於國庫券、回購協議和機構債務等證券。總資產增至 4.128 兆美元，單周增加 1446.5 億美元。投資於商業票據等高風險資產的優質基金規模減少 180.5 億美元至 7761.6 億美元。