注資300億美元背後 葉倫與銀行界密集通話定出決策

美國大銀行迅速對第一共和銀行 (FRC) 伸出援手，聯合對其注資 300 億美元，成為美股周四 (16 日) 股市轉折的關鍵。多則報導指出，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen)、聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 與摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 等銀行業人士，共同制定了這一計畫。

知情人士透露，周二葉倫與戴蒙在電話裡商討此事，兩人想法一致，並很快聯絡了多家銀行負責人，這些銀行的高管近日就這項計畫，與美國政府其他官員和監管機構進行了討論。

最終，由摩根大通、花旗、美國銀行及富國銀行共同發出聲明，他們將分別向第一共和銀行注入 50 億美元的無保險存款。摩根士丹利和高盛將分別注資 25 億美元，另外五家銀行則將分別注資 10 億美元。

這 11 家銀行的執行長，同意將總計 300 億美元的資金存入第一共和銀行，並承諾至少存放 120 天。

實際上，在矽谷銀行和 Signature Bank 倒閉之後，大銀行在過去一周裡，獲得數以十億美元計的存款流入，這些存款來自第一共和等中小型銀行。摩根大通和其他銀行的做法，實際上是把他們獲得的儲蓄資金中的一部分，返回給第一共和銀行。

據知情人士說，這些存款沒有附帶任何特殊交易，獲得的是與其他存戶一樣的利息。

本次事件的發展，讓許多人聯想起「1907 年恐慌」，當時 J. Pierpont Morgan(他創建了 Dimon 現在領導的公司) 把華爾街的金融家們請到他的私人圖書館，並迫使他們支持美國信託公司 (Trust Company of America)，希望一連串銀行擠兌事件就此打住，否則整個行業或將萬劫不復。

當時強勢的銀行挺身而出的原因之一，是美國當局幾乎無力應對，此事也促成後來聯準會的成立。

哥倫比亞大學的高級研究員 Todd Baker 說，如果此舉行得通，將是一次絕妙的雙贏。過去幾天，大型銀行吸收較小型同業的存款，已經變成眾矢之的。他說，現在這些大銀行可以證明自己參與化解這場危機，也幫助拜登政府化解又一家銀行倒閉的擔憂。

但這些措施是否奏效仍待觀察，因為金融體系的壓力仍未減輕。周四晚些時候，聯準會公布的數據顯示，銀行業借出的資金大增。

在截至 3 月 15 日的一周內，銀行業透過兩個信貸安排工具，總計從聯準會借出 1648 億美元，上一個紀錄高點是在 2008 年金融危機時創下的 1110 億美元。