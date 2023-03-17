鉅亨美股雷達：第一共和銀行獲注資300億美元 聯邦快遞Q3獲利高於預期

美股重要看點：

美今日將公布 3 月密大消費者信心指數等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.50%。美股期貨週五 (17 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 0.39%，標普 500 期貨跌 0.22%，那斯達克 100 期貨漲 0.04%。

投資人持續關注市場進展，尤其是在矽谷銀行 (SVB) 倒閉後，銀行股經歷了動盪的一週。本週由於投資人對銀行業危機蔓延的擔憂提升，美國地區銀行股因此承壓。

矽谷銀行倒閉是自 2008 年金融危機以來，美國銀行規模最大的倒閉事件，美國政府強力介入，確保所有存款人都將會得到全額保障。聯準會 (Fed) 祭出救市計畫，推出緊急融資新工具銀行定期融資計畫 (BTFP)，在金融體系中創造額外的準備金，以避免資金壓力。

矽谷銀行倒閉衝擊全球市場，第一共和銀行 (First Republic) 恐成下一個「爆雷」的銀行，所幸在拜登政府推動之下，美國 11 家大型銀行週四 (16 日) 宣布注入 300 億美元給第一共和銀行。

有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 砲轟 Fed 緊縮政策是導致矽谷銀行和 Signature Bank 倒閉的罪魁禍首。

伍德抨擊，矽谷銀行倒閉歸因於 Fed 過去一年以來狂升 18 碼的「暴力升息」所致，這聯準會讓風險投資枯竭，銀行客戶大量提取存款。

不過，美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 表示，他非常強烈地認為 Fed 應該在下周升息 1 碼。

桑默斯認為，儘管美國銀行業近期麻煩不斷，可能無法像之前一樣那麼慷慨地提供信貸，但考量到通膨問題，這次的危機不足以構成 Fed 暫停升息的理由。暫停升息不僅有可能推高通膨預期，還會掀起消費者和企業的擔憂情緒，讓他們相信經濟狀況比他們所想的還要更糟，從而增加經濟衰退的可能性。

3 月密西根大學消費者信心指數初值將於周五發布。它追踪人們如何看待個人財務狀況，以及對經濟的預期。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 2 月諮商會領先指標，前值 110.3

美國 3 月密大消費者信心指數初值，預估 67.5，前值 67

重要個股動態：

矽谷銀行 (SVB) 倒閉衝擊全球市場，第一共和銀行 (First Republic) 恐成下一個「暴雷」的銀行，所幸美國 11 家大型銀行「拆彈」部隊週四 (16 日) 出手相助，注入 300 億美元。

第一共和銀行行 (FRC-US) 3 月 8 日收於每股 115 美元，週四一度跌破每股 20 美元，盤中多次熔斷跌停，受大型銀行注資消息激勵，其股價應聲翻紅，收盤噴高 9.98% 至每股 34.27 美元。

FRC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

聯邦快遞 (FedEx) (FDX-US) 周四 (16 日) 公布 2023 會計年度第三季 (2/28 止) 上調全年獲利預期，稱削減成本抵消各部門 (含 Express) 需求持續疲軟的衝擊，激勵盤後股價漲逾 11%。

聯邦快遞目前預估，2023 財年調整後每股獲利 (EPS) 14.60 美元至 15.20 美元之間，高於此前預測的 13.00 美元至 14.00 美元區間。根據 Refinitiv 調查的共識預期，華爾街此前預計聯邦快遞全年 EPS 13.56 美元。

FDX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

網路電視公司 YouTube TV 周四 (16 日) 宣布調漲訂閱費用 12%，基本月費自 64.99 美元上調至 72.99 美元，以反映成本上漲。

隸屬 Alphabet (GOOGL-US) 子公司谷歌的 YouTube TV 表示，新訂閱戶立即適用新價格，而現有訂閱戶自 4 月 18 日起適用調漲後價格。