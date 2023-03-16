鉅亨美股雷達：Adobe Q1業績告捷 巴菲特西方石油持股增至23%

美股重要看點：

美今日將公布新屋開工、進口物價、失業金等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.505%。美股期貨週四 (16 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 0.15%，標普 500 期貨跌 0.04%，那斯達克 100 期貨漲 0.32%。

矽谷銀行倒閉後，全球金融業瘟疫似乎已然擴散，瑞士信貸 (Credit Suisse) 最大股東沙烏地國家銀行週三透露無法向瑞信提供任何財務援助後，瑞信在歐洲股價暴跌 24%。

隨後瑞士信貸宣布採取強化流動性的「果決行動」，將向瑞士央行 (SNB) 借款多達 500 億瑞士法郎 (536.8 億美元)，試圖在股價暴跌和更大的銀行業存款外流危機中，安撫投資人。瑞士當局相挺聲明也迅速緩解市場緊張情緒。

Tao of Trading 期權學院創始人 Simone Ree 表示：「我認為這對美國投資人沒有任何直接影響，但如果瑞信緊隨矽谷銀行和 Signature Bank 之後倒閉，對市場情緒來說是極其負面的。」

矽谷銀行 (SVB) 和 Signature 銀行倒閉掀起的銀行業風暴還沒止息，瑞士信貸集團又驚爆財務危機，讓期貨市場再度調整對聯準會 (Fed) 的升息預期，目前預估本月「不升息」的機率接近 50%，利率在 5 月觸頂，之後到年底以前可能降息超過 1 個百分點 (100 個基點)。

摩根大通固定收益投資長 Bob Michele 警告，隨著銀行業危機席捲整體金融市場和經濟，美國經濟可能將出現硬著陸。如今他預計美聯準會 (Fed) 將會在下週暫停升息。

信評機構穆迪 (Moody"s) 表示，如果銀行業壓力加重，Fed 或其他國家央行可能召開緊急會議， 提供某些指引並避免潛在恐慌。穆迪預測，未來幾周金融市場仍將劇烈震盪。

高盛集團將其對未來 12 個月美國經濟衰退機率的預測，提高到 35%，因當前銀行業壓力對經濟影響的不確定性增加。避險資產需求則大增，金價、美元勁揚。公債強漲，與價格反向的殖利率迅速走低。

恐慌的投資人也試圖求助成熟的大型科技公司，以躲避衝擊。D.A. 涵蓋科技領域的股票分析師 Tom Forte 表示，股市資金正湧向有品質的大型科技股。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 2 月進口物價指數年率 (%)，前值 0.8

美國 2 月進口物價指數月率 (%)，預估 - 0.3，前值 - 0.2

美國上週初領失業金人數 (萬人)，前值 21.1

美國上週續領失業金人數 (萬人)，前值 171.8

美國 2 月營建許可月率初值 (%)，前值 0.1

美國 2 月營建許可年化總數初值 (萬戶)，前值 133.9

美國 2 月新屋開工年化月率 (%)，前值 - 4.5

美國 2 月新屋開工年化總數 (萬戶)，預估 131，前值 130.9

重要個股動態：

申報文件顯示，「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 最近幾天買入近 800 萬股的西方石油 (OXY-US)，持股數達 2.08 億股，相當於這家能源公司 23% 的股權。

據了解，13 日至 15 日期間，波克夏以每股 56 美元至 61 美元價格買進這些股票。受油價下跌拖累，西方石油周三收跌 5.64%，報每股 56.8 美元。

OXY 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

創意軟體公司 Adobe (ADBE-US) 周三 (15 日) 公布會計年度第一季業績超出華爾街預期並上調全年度業績預期。

數字體驗部門總裁 Anil Chakravarthy 表示，Adobe 本季在一些類別的交易中打敗了「單一產品競爭對手」，例如分析和內容管理等類別。

ADBE 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

串流影視巨擘 Netflix 股價較今年稍早動力下降，但 Oppenheimer 分析師認為，這正是完美買進時點。

他維持對該股「優於市場表現」的評級和 415 美元的目標價，倘若 Netflix 成功打擊帳密共享，Helfstein 認為其營收將可增加 20 億至 80 億美元。