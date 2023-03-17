特斯拉柏林廠產能翻倍，目標年產100萬輛、今晚美國3月消費者信心指數！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 23 分)：

■ 道瓊指數：上漲 79 點，漲幅 0.24% 至 32563。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 28.50 點，漲幅 0.22% 至 12744.00。

■ 標普 500 指數：上漲 11.50 點，漲幅 0.29% 至 4006.25。

【今日總經數據】美國 3 月密大消費者信心指數、歐元區 2 月通膨數據。(延伸閱讀：掌握升息循環、一文讀懂美國公債＆短、中、長期美債比較！)

二、美股盤前關注重點

1. 瑞士信貸、美國第一共和獲資金援助：在瑞士央行表示將出手助瑞士信貸 (CS.US) 後，昨日瑞士信貸獲得自瑞士國家銀行 (SNB) 借入的 500 億瑞朗，此外同時提出回購價值 30 億瑞朗的債務、以及 10 億以美元計價的高級債務證券和 4 種以歐元計價的高級債務證券。

昨日歐股在瑞士信貸公布消息後，逆轉上漲。除瑞士信貸獲得援助，昨日美國第一共和銀行也獲得美國 11 大銀行的 300 億美元救助，此 300 億美元將為陷入困境的舊金山銀行提供急需現金，以滿足客戶提款需求，同時也增強市場對美國銀行體系的信心。

2. 歐洲央行再升 2 碼：歐洲央行昨日召開利率決策會議，決定按計畫再升 2 碼，但考量到銀行業的不確定性升高，因而表示後續升息將再是當下經濟數據為準。

據拉加德在會後記者會上表示，目前歐洲就業市場依舊穩健，然通膨問題依舊嚴重，據 ECB 最新預測，今年歐元區通膨均值將在 5.3%，明、後年則可望降至 2.9%、2.1%，然此預期為銀行業爆發危機前所作。對於瑞信危機，歐洲央行也強調，歐洲銀行業具有韌性，且央行也有完整的應對措施，在必要時會提供流動性。

3. 特斯拉柏林廠產能再翻倍，目標年產 100 萬輛汽車：近日特斯拉 (TSLA.US) 向德國布蘭登堡邦遞交擴建柏林超級工廠的申請，計畫將柏林廠產能擴建到從每年 50 萬輛上升到 100 萬輛汽車。自柏林廠建立以來，水量一值備受環保組織的壓力，對此，特斯拉表示已優化了規劃的生產流程，透過先前協議好的基礎用水量，透過完全處理和回收生產過程中產生的廢水，優化規劃和生產流程，以滿足此次工廠擴建需求。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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