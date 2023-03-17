〈航運指數〉SCFI守住900點大關終止連9跌 歐洲線率先止跌

上海航交所今 (17) 日公告上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 最新數據為 909.72 點，較上周略反彈 3.17 點，終於終止連 9 跌，並成功守住 900 點整數關卡，主要是因歐洲線止跌，惟反彈幅度僅 0.35%。

貨攬業者直言，不能因為此運價準備反彈，而說再跌空間可能有限，目前貨主和船公司對美國線長約議價，仍處在尚無法達成共識的拉鋸戰。

此次指標性的三大長程線運價，二大美國線續跌，所幸歐洲線連 2 周止跌，貨攬業者指出，運價再跌空間顯然也有限了，航商可用抽船方式降低供過於求的壓力。

目前船公司和大型貨主的長約議價仍進行中，但尚未有明確的結果出來，主要是因大家都還在看終端去庫存的速度，呈現拉鋸戰。

本周遠東到歐洲運價最新報價來到每 TEU(標準 20 呎貨櫃)878 美元，較上周反彈 13 美元，顯示航商透過運力調整，加上亞洲工廠年後出貨動能開始略升溫，有效穩住運價，已不再繼續崩。

同時，遠東到地中海運價每 TEU 也反彈 62 美元，來到 1651 美元，漲幅 3.9%，成功止跌。

遠東到美西每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 續跌 2 美元至 1161 美元，幾乎可說是較上周持平，僅跌 0.17%。

而遠東到美東每 FEU 則是續跌 106 美元至 2088 美元，跌幅 4.83% 較上周的 2.93% 擴大。