信心低落！今年來中國珠三角電子工廠員工不用加班

「我們周周雙休，工作日上八個小時也不加班了，月入 2,800，每天笑哈哈。」3 月 15 日，在深圳一家以生產經營新型電子元器件為主的公司，從事烙鐵手工作的黃蓉表示。她說，自己也差不多「朝九晚五」了。

黃蓉自我調侃的另一面是心酸。她今年 23 歲，廣東河源人，國中未畢業的她，16 歲就離開老家，深圳各大電子廠是她安身立命的地方。她說，目前所在公司的規模中等，公司情況好的時候，每月工資大約人民幣（下同）5,000 元，今年外面環境不好，就算工資低，她也不敢輕易辭職。

「如果不加班，工資就按深圳最低工資水準發，2,000 多。」黃蓉的工資條顯示，2022 年 12 月、2023 年 1 月期間加班時長分別是 33 小時、0 小時。「過年前公司也不忙，我們從 1 月 10 日放到 2 月 1 日，回來到現在也沒怎麼加過班。」她說。

據《經濟觀察報》報導，這樣的情況，在珠三角已經不是個例。

徵人需求下降

「工廠沒有活兒，招工的需求明顯下降。」廣東佛山工業區附近一名大型連鎖人力資源公司營業據點主管陳淼，陳述了今年來勞務市場的情況。

陳淼在周三（15 日）表示，根據往年經驗，此時應該是工廠招工旺季，但今年開年以來招聘單貼不滿門市信息欄招聘單的一半，工資待遇也回到幾年前，甚至不如疫情期間某些時候。她說，公司在全中國有大約 60 個營業據點，在珠三角、長三角等地也都有駐廠人員，但目前因效益不好，總公司也準備啟動裁員、輪休計畫。

當天上午，該求職門市店內往來人流冷清，兩個公告信息欄的徵人公告 10 張，包括廣州立訊電子正式工月入 6,000 元左右，或時薪純 17 元；深圳龍華大型電子廠時薪純 19 元；肇慶大旺希音電商時薪 17 元，綜合工資每月 5,000-6,000 元。

信心低落

3 月 14 日，一名智慧家居公司負責人表示，目前自己面臨的狀況是「C 端消費不足，B 端投資不足」。他說，政府解除防疫措施以來，門市客流量、咨詢量明顯增加，但整體消費力不足，尤其是中高階產品銷售，另一方面，公司在投資新產品、新品類方面比較猶豫，不敢下手。

「明顯信心不足，國內是向好的趨勢，恢復慢，出口去年下半年萎縮，還沒恢復。」上述企業負責人說，以該公司床架出口業務為例，「往年『黑五』後會有訂單爆發，去年『黑五』完全沒有訂單。」從整個行業的情況來看，他認為，訂單被越南等東南亞國家分走了，且趨勢有加快跡象。

一名東莞中小型鞋服企業負責人則表示，去年公司訂單已經是不飽和的狀態，今年整體招工需求也下降。「整個行業是在萎縮，尤其是鞋業移印度是風向標。」這位負責人說，該公司目前正在推動海外布局計畫，首選越南，其次是印尼。