反映成本上漲 YouTube TV調漲基本訂閱月費12%

網路電視公司 YouTube TV 周四 (16 日) 宣布調漲訂閱費用 12%，基本月費自 64.99 美元上調至 72.99 美元，以反映成本上漲。

隸屬 Alphabet (GOOGL-US) 子公司谷歌的 YouTube TV 表示，新訂閱戶立即適用新價格，而現有訂閱戶自 4 月 18 日起適用調漲後價格。

YouTube TV 稱，「4K Plus」附加服務的價格將自每月 19.99 美元下調至每月 9.99 美元。

其他類似服務的定價各有不同，所有渠道都略有不同。

帶有直播電視的 Hulu，在 Hulu 和 Disney DIS 同捆的廣告方案下，每月 69.99 美元，或無廣告方案 82.99 美元。

Sling Orange（包含更多體育內容）和 Sling Blue（包含更多新聞和娛樂內容）的組合方案月費 60 美元。

Fubo TV 的高級套餐 (Pro) 收費 74.99 美元，擁有更多頻道的精英套餐 (Elite) 月費 84.99 美元，而綑綁 Showtime 在內的總統套餐 (Premier) 每月 94.99 美元。

YouTube TV 上一次漲價是在 2020 年 6 月，當時將基本月費調漲 15 美元，至 64.99 美元。