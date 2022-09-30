Nike示警庫存調整到明年上半年 衝擊製鞋、成衣供應鏈後市

Nike (NKE-US) 今 (30) 日公告 2023 會計年度第一季 (8 月 31 日止) 財報，會議中表示，第一季庫存暴增，預計第二季起將積極去化，看下半年 (年底至明年上半年) 仍有風險，將持續收緊對全球供應商的拉貨力道，台製鞋、成衣供應商後市恐受波及。

Nike 在電話會議中指出，第一季下游零售商提前下單，以因應終端強勁需求以及較難預測的物流時間，加上去年越南疫情補庫存，導致庫存水準比去年同期暴增 44%，北美庫存更年增 65%，在途庫存增加 85%。

Nike 強調，正在迅速採取措施因應庫存問題，將專注消化過季產品，尤其是服飾，預計第二季起將積極去化庫存，儘管目前需求仍強勁，但示警下半年市況恐將有隱憂，庫存問題將在接下來三季逐步改善。

隨著 Nike 即將在年底進入庫存調整期，製鞋、成衣供應商未來訂單恐受到影響，其中豐泰 (9910-TW) Nike 營收比重超過 8 成，寶成 (9904-TW)、志強 - KY (6768-TW) 分別也佔 4 成與 3 成，鞋材廠百和 (9938-TW) 也有 2 成，後市成長動能恐放緩。

成衣代工廠也難脫身，儒鴻 (1476-TW) 與冠星 - KY (4439-TW) Nike 營收都有一定比重，儒鴻董事長洪鎮海便指出，在通膨期間「不要抱那那麼大的樂觀」，加上客戶持續去化庫存、下單模式改變，因此第四季到明年上半年，都會持平看待。

Nike 表示，Nike、Jordon、Converse 需求仍保持強勁，9 月迄今零售銷售較去年同期成長雙位數，但進入庫存調整後，2023 會計年度毛利率將下滑 200 至 250 個基點，遠高於先前預測的持平或減少至多 50 個基點，而本季 (第 2 季) 毛利率下滑的幅度可能格外顯著。