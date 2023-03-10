小摩策略師：未知風險達到金融危機以來最高

摩根大通 (JPMorgan Chase & Co) 首席美股策略師兼全球量化研究主管 Dubravko Lakos 表示，在資本成本大幅上升之際，「未知的未知風險」達到了全球金融危機以來的最高水準。

他在周四 (9 日) 受訪時，以銀行股及加密貨幣的崩跌為例表示，當前它們的潰敗可能只是人們所看到潛在副作用或傷亡的一小部分。

他說：「我們不知道我們要面對什麼。所以，對我來說，最重要的是，今天發生的事情一點也不令人驚訝，因為我們處於一個非常限制性的環境中，這是棘手的部分。」

在這種情況下，Lakos 認為，股票的估值完全沒有吸引力。

受 SVB Financial Group 融資危機拖累，美股周四走低，銀行股大跌。

SVB 股價周四收盤下跌 60.41%，在盤後交易中進一步下跌逾 20%，此前該公司宣布完成 210 億美元的證券出售，該公司表示，這將導致 2023 年第一季度稅後虧損 18 億美元。

SVB 還宣布了一項籌集超過 20 億美元的計畫，以遏制債券發行造成的損失。

Lakos 同意，這就像「煤礦裡的金絲雀」時刻，而且不只是地區性銀行，消費者債務市場的某些部分也開始出現違約。

Lakos 表示，許多人最初關注的是標普 500 指數和大型股，這些公司的資產負債表大部分狀況良好，但當涉及到中小型股時，30-45% 的未償債務是浮動的。

他說：「如果利率和資金成本持續走高，你就會開始看到敏感性真正上升。這絕對是我們應該密切關注的一個領域。」