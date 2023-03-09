包庇性魔 小摩控告前投行主管

摩根大通 (JPM-US) 起訴其前投資銀行業務負責人史塔利 (Jes Staley)，因他與聲名狼藉的前金融家艾普斯坦 (Jeffrey Epstein) 關係密切，聲稱史塔利應對針對該行的兩起訴訟的任何法律後果負責。

該行周三 (8 日) 對史塔利提起訴訟，試圖收回他在摩根大通最後 8 年的薪酬，並讓他負責所面臨的訴訟中潛在支出；光是賠償一項就超過 8000 萬美元。

這宗訴訟案是這家美國資產規模最大的銀行捲入的案件中最新的轉折。去年年底，美屬維爾京群島和一群自稱艾普斯坦受害者控告該銀行，指控其為性犯罪者的犯罪提供便利。摩根大通一直到 2013 年都將艾普斯坦作為私人財富客戶，部分原因是史塔利為他擔保，即使艾普斯坦 2008 年因性犯罪被定罪後，該行內部一直存在擔憂。

隨著銀行面臨的壓力增加，摩根大通最近幾周從為其前任高管辯護，轉而將艾普斯坦的任何後果歸咎於他。

在最近的訴訟中發布的一封內部電子郵件提到，預計摩根大通 CEO 戴蒙將對艾普斯坦帳戶進行審查；該行表示，審查過程中沒有相關證據。原告試圖就此案對戴蒙進行質詢，但銀行拒絕接受。

摩根大通在周三的文件中表示，「如果史塔利知道、參與或目睹了與艾普斯坦有關的性虐待，並且沒有向摩根大通報告，也沒有主動向摩根大通隱瞞，」應對艾普斯坦造成的傷害負責的是斯特利，而不是銀行。