只高興一天 被瑞信掃到 First Republic等美國中小型銀行再度重挫

First Republic (FRC-US) 和其他幾家地區性銀行的股票周四 (16 日) 再次承壓，因為瑞士央行支持瑞士信貸 (CS-US) 的舉措，幾乎沒有平息人們對美國更多中型銀行倒閉的擔憂。

First Republic 在周四盤前交易下跌超過 25%。PacWest (PACW-US) 下跌超過 15%，Western Alliance (WAL-US) 下跌約 9%。

矽谷銀行上周五 (10 日) 的倒閉讓投資人爭先恐後地尋找其他存在類似資產負債表問題的區域性銀行，擔心它們持有高利率的未投保存款和長期債券或貸款。

根據 Raymond James 的報告，First Republic 的未投保存款率在美國銀行中排名第三，僅次於 SVB 和 Signature Bank；後兩者在周末被監管機構接管。截至周三 (15 日) 收盤，First Republic 股價在 3 月下跌近 75%，該行的債務評級已被標普全球評級和惠譽評級調降。

雖然傳出該行正在評估穩定自身的選擇，包括可能的出售，但 First Republic 股價仍跌跌不休。KBW 分析師麥格拉蒂 (Christopher McGratty) 表示，在壓力下出售對股東來說可能不會是一筆好交易。

他指出，「繼 SVB 因存款外流和流動性不足導致破產後，First Republic 股價急劇下跌，目前無疑處於一個極具挑戰性的位置。任何潛在的出售對現有股東來說都可能是一個艱難的結果。」

雖然美國監管機構周末宣布提供額外支持，但區域銀行股的掙扎仍在繼續。這些措施包括 Fed 的一項全新計畫，允許銀行將部分資產換成現金，而不必顧及利率上升造成按市值計算的損失。SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) 本周下跌超過 11%；周四盤前再下跌 2.6%。

除了對更多銀行可能倒閉的擔憂之外，投資人也在評估地區性銀行未來的獲利能力，監管加強和中型銀行存款基數減少的可能性，也可能損害股價。

銀行系統周三再次受到衝擊，瑞士信貸在瑞士交易的股票下跌超過 20%，因人們擔心該行財報中的「實質性弱點」可能被迫需要籌集更多資金。然而，瑞士央行與瑞士信貸達成協議，允許國家銀行支援高達約 540 億美元的資金。

但是，雖然瑞士信貸的困境可能對整個全球銀行體系產生連鎖反應，但這家瑞士銀行的問題似乎與美國地區性銀行無關。