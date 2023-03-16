Netflix自今年高點拉回 分析師：完美買進時點

串流影視巨擘 Netflix 股價較今年稍早動力下降，但 Oppenheimer 分析師認為，這正是完美買進時點。

Netflix (NFLX-US) 股價今年迄今上漲 3.02%，高於同期上漲 1.37% 的 S&P 500 指數，但與 1 月高點相比仍下跌約 19%。

矽谷銀行 (SVB)、Signature Bank 和 Silvergate Bank 接連倒閉，周三 (15 日) 財務吃緊的瑞信也出問題，股價暴跌 31%，引發市場動盪，擔憂金融產業和經濟的投資人迅速撤離銀行股。儘管局勢如此，Oppenheimer 分析師 Jason Helfstein 仍對 Netflix 的未來有信心，認為當前股價回調正是該股最佳買進時點。

Helfstein 表示，Netflix 在公布第四季財報後，股價最初上漲，隨後開始拋售，因為投資者擔心該公司打擊共享帳密的策略會導致顧客流失率上升，加上廣告版發布緩慢，以及對聯準會 (Fed) 升息的擔憂。

Netflix 打擊共享帳密，欲杜絕不同家庭的用戶共享一個付費帳號的方式，藉此增加公司營收，但此策略宛如雙面刃，惴惴不安的訂戶可能因而轉向使用其他串流影視服務。

然而，Helfstein 卻對 Netflix 打擊帳密共享的作法充滿信心。「我們最初的論點沒有任何改變：推出廣告版可擴大潛在市場，並減緩內容的競爭程度，而帳密付費分享的作法將成為長期利多。」

他維持對該股「優於市場表現」的評級和 415 美元的目標價，倘若 Netflix 成功打擊帳密共享，Helfstein 認為其營收將可增加 20 億至 80 億美元。

Netflix 周三股價上漲 3%，收每股 303.79 美元。