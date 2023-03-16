盤中速報 - 佐登-KY(4190)股價大漲至89.9元，漲幅達7.02%

佐登-KY(4190-TW)16日09:50股價上漲5.9元，報89.9元，漲幅7.02%，成交2,032張。
佐登-KY(4190-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為美容美體產品。美容美體SPA課程。
近5日股價上漲4.09%，台灣加權指數下跌2.72%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+44 張
- 外資買賣超：+96 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-52 張
- 融資增減：-173 張
- 融券增減：+3 張
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