佐登-KY今年營運擁三動能 全年獲利拚4年新高

佐登 - KY(4190-TW) 過去兩年受到疫情衝擊，營運陷入低迷，不過今 (2023) 年在中國生活美容業務回溫、代工訂單增加以及嘉義佐登妮絲城堡業績大幅成長下，法人預期，今年全年營收上看 40 億元，年增逾 4 成，獲利賺超過半個股本，登四年新高。

集團總經理陳佳琦表示，嘉義佐登妮絲城堡去年 10 月開幕以來，截至今年 3 月初入園人次已達 100 萬人次，營業額超過 3 億元、平均客單價超過 500 元，目標今年將超越 800 元。

佐登表示，去年嘉義佐登妮絲城堡開幕時間短，營收貢獻不到億元，不過今年在客單價提升，全年入園人次上看 180 萬人次，加上第二季將與 2000 家旅遊業者簽約，整體營收貢獻上看 9.6 億元。

生活美容業務方面，佐登去年受到中國疫情影響、調整門市體質，去年下半年中國營運陷入虧損，隨著中國解封、人流陸續回籠，今年營運有望好轉，初估營收貢獻約人民幣 3 億元。

佐登去年針對門市汰弱留強，總店數較前一年下滑、共 576 家，其中直營店 326 家、加盟店 250 家，公司指出，今年台灣與中國都會新增加盟店，另外中國會在杭州、天津各新增醫美診所。

佐登代工業務也有斬獲，除了既有訂單比去年增加、營收貢獻約 3000 萬元外，目前已與美國客戶洽談代工訂單，預計代工 8 款面膜、總量約 48 萬片，第三季開始出貨，也是佐登首個大型代工客戶，若順利簽約出貨，代工營收貢獻有望再攀升。

法人預期，佐登受到商譽提列虧損影響，去年全年僅小幅獲利，不過今年 3 月起，單月營收將回升至 3 億元之上，今年全年營收上看 40 億元，年增超過 4 成，毛利率可達 74%。