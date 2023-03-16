盤中速報 - 興能高(6558)股價急跌至25.65元，跌幅達7.23%

興能高(6558-TW)16日11:56股價下跌2元，報25.65元，跌幅7.23%，成交810張。

興能高(6558-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為CC01090 電池製造業。F401010 國際貿易業。

近5日股價下跌5.63%，台灣加權指數下跌2.72%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+29 張
  • 外資買賣超：+27 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張
  • 融資增減：-137 張
  • 融券增減：-44 張

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