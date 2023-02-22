盤中速報 - 佐登-KY(4190)急拉2.28%報85.3元，成交594張

佐登-KY(4190-TW)近5分K漲速2.28%，22日10:08報85.3元，成交594張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佐登-KY(4190-TW)近5日股價上漲5.43%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲2.26%。台灣加權指數下跌0.58%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+224 張
- 外資買賣超：+250 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-26 張
- 融資增減：+2 張
- 融券增減：0 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.18%
$11,418
原投組報酬率
+5.51%
$10,551
投組標的成分
40%
1519
20%
6205
20%
6290
10%
6643
10%