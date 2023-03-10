盤中速報 - 佐登-KY(4190)急跌-2.51%報81.9元，成交487張

佐登-KY(4190-TW)近5分K跌速2.51%，10日09:15報81.9元，成交487張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佐登-KY(4190-TW)近5日股價下跌0.62%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌1.23%。台灣加權指數上漲1.1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+101 張
- 外資買賣超：+99 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
- 融資增減：+26 張
- 融券增減：0 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.47%
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原投組報酬率
+7.69%
$10,769
投組標的成分
40%
4977
20%
2359
20%
2413
10%
2457
10%