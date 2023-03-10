盤中速報 - 佐登-KY(4190)急跌-2.51%報81.9元，成交487張

佐登-KY(4190-TW)近5分K跌速2.51%，10日09:15報81.9元，成交487張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

佐登-KY(4190-TW)近5日股價下跌0.62%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌1.23%。台灣加權指數上漲1.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+101 張
  • 外資買賣超：+99 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張
  • 融資增減：+26 張
  • 融券增減：0 張

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投組標的成分

  • 40%

    眾達-KY

    4977

  • 20%

    所羅門

    2359

  • 20%

    環科

    2413

  • 10%

    飛宏

    2457

  • 10%

    瀚亞巴西基金

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