盤中速報 - 佐登-KY(4190)急跌-2.48%報83.1元，成交210張

佐登-KY(4190-TW)近5分K跌速2.48%，13日09:07報83.1元，成交210張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

佐登-KY(4190-TW)近5日股價上漲1.83%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌4.5%。台灣加權指數下跌0.53%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+38 張
  • 外資買賣超：+75 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-37 張
  • 融資增減：+6 張
  • 融券增減：0 張

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