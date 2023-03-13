盤中速報 - 佐登-KY(4190)急跌-2.48%報83.1元，成交210張

佐登-KY(4190-TW)近5分K跌速2.48%，13日09:07報83.1元，成交210張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佐登-KY(4190-TW)近5日股價上漲1.83%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌4.5%。台灣加權指數下跌0.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+38 張
- 外資買賣超：+75 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-37 張
- 融資增減：+6 張
- 融券增減：0 張
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AI優化後報酬率
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
2457
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20%
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