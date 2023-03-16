盤中速報 - 佐登-KY(4190)急拉3.18%報87.7元，成交380張

佐登-KY(4190-TW)近5分K漲速3.18%，16日09:09報87.7元，成交380張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

佐登-KY(4190-TW)近5日股價上漲4.09%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌4.73%。台灣加權指數下跌2.72%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+44 張
  • 外資買賣超：+96 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-52 張
  • 融資增減：-173 張
  • 融券增減：+3 張

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