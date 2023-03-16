盤中速報 - 佐登-KY(4190)急拉3.18%報87.7元，成交380張

佐登-KY(4190-TW)近5分K漲速3.18%，16日09:09報87.7元，成交380張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佐登-KY(4190-TW)近5日股價上漲4.09%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌4.73%。台灣加權指數下跌2.72%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+44 張
- 外資買賣超：+96 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-52 張
- 融資增減：-173 張
- 融券增減：+3 張
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近5日籌碼
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AI優化後報酬率
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原投組報酬率
+15.41%
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投組標的成分
40%
3027
20%
6788
20%
3289
10%
6443
10%