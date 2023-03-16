〈美股盤後〉 瑞信暴雷銀行股再歷劫 瑞士央行神救援 那指驚險翻紅

矽谷銀行倒閉之後，歐洲百年銀行巨頭瑞士信貸重燃銀行恐懼，美股週三 (15 日) 早盤暴跌，恐慌指數 VIX 猛升逾 10%，銀行股再度歷劫，第一共和銀行暴跌逾 21%，道瓊一度瀉逾 500 點。所幸尾盤時段，瑞士央行發布聲明支持瑞信，美股主指收復部分失地，道瓊收跌超 280 點，那指驚險翻紅 0.05%。

數據方面，美國 2 月零售銷售按月下跌 0.4%；1 月數據由前值成長 3% 上修至 3.2%。經濟學家之前預測 2 月零售銷售將下降 0.3%。2 月生產者物價指數 (PPI) 年增 4.6%，遠低市場預期，顯示通膨壓力緩解。

投資人一週前預計聯準會將大幅升息以抑制通膨，但自矽谷銀行倒閉，以及瑞信自爆財務缺陷後，情況發生了變化，市場認為，聯準會需要採取更多措施來恢復對銀行體系的信心。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預計聯準會 3 月 22 日不升息的機率提高至逾 50%，而且預測聯準會最快將在 6 月降息。

政經方面，瑞信最大股東沙烏地國家銀行週三透露無法向瑞信提供任何財務援助後，瑞士央行和瑞士金融監管機關 (FINMA) 週三美股尾盤發布聯合聲明提到：「瑞信當前的資本率與流動性狀況仍符合 FINMA 要求，央行將在必要時向瑞信提供額外流動性。」此消息提振市場信心。

有「末日博士」稱號的經濟學者羅比尼 (Nouriel Roubini) 週三稍早提到，矽谷銀行倒閉可能會在美國以外蔓延開來，瑞信正面臨倒閉風險，可能因為規模太大而無法獲得救助。

過去曾以激進投資手法博得「華爾街狼王」外號的投資大亨 Carl Icahn 警告，銀行業將面臨進一步的麻煩，並敲響通膨警報。

由於美國在短短一週內接連經歷三間銀行倒閉，國際評級機構穆迪 (Moody"s) 週二將美國銀行體系的評級展望下調至「負面」，並且將 6 家銀行列入評級審查。

週三 (15 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊有 6 大板塊收黑，能源 (-5.42%)、材料 (-3.28%) 和金融 (-2.91%) 領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體走高。Meta (META-US) 上漲 1.92%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.26%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.28%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.78%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.39%。

道瓊成分股漲跌不一。安進 (AMGN-US) 上漲 1.87%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 1.12%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 4.33%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 4.72%；波音 (BA-US) 下跌 4.38%。

費半成分股普遍挫低。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.69%；AMD (AMD-US) 上漲 2.55%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.55%；德儀 (TXN-US) 跌 0.76%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.91%；美光 (MU-US) 下跌 0.26%。

台股 ADR 全軍覆沒。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.90%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.14%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.30%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.34%。

企業新聞

瑞信風暴席捲後，銀行股一片狼藉，儘管尾盤跌幅有所收斂。SPDR 標普地區性銀行 ETF(KRE) 下滑 1.63%，摩根大通 (JPM-US) 和花旗 (C-US) 盤中觸及 2020 年 11 月以來最低，分別收跌 4.72% 和 5.44%。

第一共和銀行 (FRC-US) 被標準普爾降級為垃圾級後，其股價暴跌 21.37% 至每股 31.16 美元，創 2012 年來最低收盤價。

瑞信 ADR (CS-US) 收黑 13.77% 至每股 2.16 美元，創收盤歷史新低，受瑞士央行力挺消息激勵，其盤後股價反彈逾 5%。

美銀 (BAC-US) 下滑 0.94% 至每股 28.49 美元。美銀過去幾天存款暴增逾 150 億美元，因矽谷銀、Singnature Bank 近日接連倒閉，讓許多存款戶擔憂放在中小型區域銀行的存款，並引發美國 10 多年來最大規模的存款流動。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.26% 至每股 152.99 美元。香港海通國際證券的科技分析師蒲得宇 (Jeff Pu) 週三發布最新研究報告預測，蘋果高階 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的售價可能會比之前的 Pro 系列更貴。

經濟數據

美國 2 月 PPI 年增 4.6%，預期 5.4%，修正後前值 5.7%

美國 2 月 PPI 月增 - 0.1%，預期 0.3%，修正後前值 0.3%

美國 2 月核心 PPI 年增 4.4%，預期 5.2%，修正後前值 5.0%

美國 2 月核心 PPI 月增 0%，預期 0.4%，修正後前值 0.1%

美國 2 月零售銷售年增 5.39%，修正後前值 7.68%

美國 2 月零售銷售月增率 - 0.4%，預期 - 0.3%，修正後前值 2.3%

美國 2 月核心零售銷售月增率 - 0.1%，預期 - 0.1%，修正後前值 2.4%

紐約 Fed 製造業指數報 - 24.6，預期 - 8，前值 - 5.8

華爾街分析

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 說：「始於矽谷銀行的動盪正在全球蔓延。市場意識到銀行陷入困境，因為他們的許多盈利模式在很大程度上都是基於零利率的環境。」

Bleakley Financial Group 分析師 Peter Boockvar 表示：「金融業面臨的壓力正在全面提升，因為多家銀行倒閉改變金融業心態。銀行可能更多地關注穩固資產負債表，而不是專注於放貸。」

摩根大通資產管理公司固定收益部門投資長 Bob Michele 警告稱，經濟可能會硬著陸，預期聯準會下週暫停升息，建議投資人目前最佳投資策略是堅持購買優質債券。

Nationwide 投資研究主管 Mark Hackett 研判：「投資情緒依然高漲，流動性萎縮加劇股票和債券市場的波動。在對銀行系統信心恢復之前，市場仍將承壓。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主