美股重點新聞摘要2023年03月16日

今日操盤前瞻

日本 1 月機械訂單、2 月貿易收支

美國 2 月營建許可、新屋開工數據、上周初領失業金人數

歐洲央行利率決議

銀行業風暴往歐洲蔓延 瑞信將步上矽谷銀行後塵？

瑞士信貸周三（15 日）收跌約 24%，盤中創歷史新低和史上最大跌幅，拖累歐洲銀行股。市場預估，瑞士信貸可能是繼矽谷銀行（SVB）和 Signature 之後，下一個倒下的銀行，而作為具有系統重要性的銀行，瑞信的倒下將成為「雷曼時刻」。閱讀全文...

瑞士央行公開相挺 必要時提供瑞信額外流動性

瑞士央行週三 (15 日) 表示，瑞士信貸 (Credit Suisse Group AG) 當前的資本率與流動性狀況仍符合要求，如有必要，央行將提供額外流動性。閱讀全文...

銀行業壞消息頻傳 高盛下調美國 GDP 預期

高盛周三（15 日）下調美國第四季國內生產毛額（GDP）成長預估，理由是在銀行業危機面前，小型銀行減少貸款以保持流動性，信貸環境面臨風險。閱讀全文...

傳 iPhone 15 Pro 變更貴 iPhone X 以來首度調漲起售價

香港海通國際證券的科技分析師蒲得宇 (Jeff Pu) 週三 (15 日) 發布最新研究報告預測，蘋果高階 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的售價可能會比之前的 Pro 系列更貴。閱讀全文...