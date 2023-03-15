〈美股早盤〉瑞信再次引發市場對銀行業擔憂 主要指數開低

瑞士信貸（Credit Suisse）動盪再度引發銀行業危機擔憂，美股主要指數周三（15 日）開低。另一方面，美國經濟數據凸顯通膨降溫，令市場對聯準會（Fed）下周將採取不這麼激進的貨幣政策抱持希望。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 460 點或近 1.5%，那斯達克綜合指數跌逾 100 點或近 1%，標普 500 指數跌近 1.4%，費城半導體指數跌逾 1%。

瑞士信貸的動盪影響歐洲銀行類股，也打擊美國股市情緒。上周多家地區性銀行倒閉後，投資者人惴惴不安，而避險情緒推動美國公債走高。

美股盤前，Citizens Financial Group(CFG-US)和 US Bancorp(USB-US)雙雙挫逾 3%，拖累富國銀行 (WFC-US)、美國銀行(BAC-US) 和花旗 (C-US) 等大型銀行股股價。

美國 10 年期公債殖利率下跌勢頭延續，此前數據顯示，美國 2 月零售銷售增速意外放緩，進一步證明通膨可能正接近觸頂。另外，美國指數 5 日來首次回吐漲幅。

美國勞工部周三公布數據顯示，美國 2 月生產者物價指數（PPI）增幅意外大幅下滑，鼓舞市場投資人情緒。美國 2 月 PPI 下降 0.1%，低於預期的 0.3%；2 月 PPI 年增 4.6%，遠低於市場預期的 5.4%，也較修正後前值 5.7% 大幅下降，為 2021 年 3 月以來新低增速。

能源方面，西德州原油期貨自 2021 年底以來首次跌破每桶 70 美元的價格，因上周銀行倒閉後，投資人仍處在緊張狀態。截稿前，4 月交割的原油期貨下跌 2.99%，至每桶 69.20 美元，為 2021 年 12 月 20 日以來新低。

截至台北時間周三（15 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.79%，至每股 151.39 美元

有外媒報導指出，蘋果延後發放部分部門獎金，擴大成本削減並精簡業務。目前蘋果主要減少部分員工獎金發放率，同時凍結更多人事招募，員工離職後並不補人。蘋果慣例是每年發一次或兩次獎金和晉升通知，通常會在 4 月和 10 月，但根據蘋果最新計畫，4 月可能不會有獎金和晉升，所有部門都轉成年度計畫，只在 10 月實行。

Meta Platforms(META-US) 早盤上漲 0.06%，至每股 194.15 美元

臉書母公司 Meta 日前宣布將再裁員 1 萬人，是首家宣布第二輪大規模裁員的科技巨擘。美銀分析師 Justin Post 將該行對 Meta 的目標價從每股 220 美元上調至每股 230 美元，並維持對該股「買入」（Buy）評等。

美銀 (BAC-US) 早盤下跌 2.69%，至每股 27.98 美元

根據外媒報導，美銀過去幾天存款暴增逾 150 億美元，係因矽谷銀行 (SVB)、Singnature Bank 近日接連遭美國當局關閉並遭接管，讓許多存款戶擔憂放在中小型區域銀行的存款，並引發美國 10 多年來最大規模的存款流動。據悉這幾天有許多客戶急著把存款轉入美國大型銀行。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 PPI 年增 4.6%，預期 5.4%，修正後前值 5.7%

美國 2 月 PPI 月增 - 0.1%，預期 0.3%，修正後前值 0.3%

美國 2 月核心 PPI 年增 4.4%，預期 5.2%，修正後前值 5.0%

美國 2 月核心 PPI 月增 0%，預期 0.4%，修正後前值 0.1%

美國 2 月零售銷售年增 5.39%，修正後前值 7.68%

美國 2 月零售銷售月增率 - 0.4%，預期 - 0.3%，修正後前值 2.3%

美國 2 月核心零售銷售月增率 - 0.1%，預期 - 0.1%，修正後前值 2.4%

紐約 Fed 製造業指數報 - 24.6，預期 - 8，前值 - 5.8

華爾街分析：

銀行業再度出現不安情緒，讓政策制定者在面臨通膨壓力的同時必須確保金融體系穩定的任務變得更加複雜化。Pictet Wealth Management 宏觀經濟研究主管 Frederik Ducrozet 表示，各國央行在監測信貸環境收緊之季可能會更加謹慎，然而這與以往銀行業危機的一個主要不同之處在於，宏觀背景更具韌性，包括持續的通膨壓力，這將導致通膨和金融穩定風險之間難以權衡。

兩年期公債殖利率走跌，表明市場的鐘擺已重新轉向 Fed 將停止升息預期，因美國銀行貸款標準收緊導致金融環境更加嚴格。Apollo Global Management 首席經濟學家 Torsten Slok 表示，有鑑於地區性銀行在美國信貸擴張中發揮著關鍵作用，Fed 將不會在下周升息，可能已經看到短期和長期利率在本輪升息周其中觸頂。