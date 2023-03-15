實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 03/15 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6863 永道-KY 03/15 第一上市 03/09-03/13 1763 83.58 83.58 凱基 01 03/14 153091 3092 鴻碩 03/15 上市增資 03/09-03/13 850 26.21 26.21 凱基 01 03/14 400953 9934 成霖 03/15 上市增資 03/09-03/13 4250 11.75 11.75 台新 02 03/14 95925 3484 崧騰 03/16 上櫃增資 03/10-03/14 493 37.00 37.00 凱基 01 03/15 229856 6840 東研信超 03/20 初上櫃 03/14-03/16 489 68.00 68.00 永豐金 01 03/17 118968 6606 建德工業 03/20 初上市 03/14-03/16 2806 19.00 19.00 元富 01 03/17 179364 6861 睿生光電 03/21 初上市 03/15-03/17 912 70.00 70.00 元大 01 03/20 2867 三商壽 03/21 上市增資 03/15-03/17 45000 5.05 5.05 華南永昌 05 03/20 8033 雷虎 03/22 上市增資 03/16-03/20 850 36.00 36.00 福邦 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。