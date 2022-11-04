〈世芯法說〉禁令影響有限 估11月營收顯著跳增

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (4) 日召開法說會，針對美國商務部工業與安全局 (BIS) 祭出的新禁令，公司表示，綜合各方面評估，僅 1 家中國 GPU 客戶需取得出口管制分類號碼 (ECCN)，占公司營收僅 1-2%，影響相當有限。

展望第四季，公司指出，由於部分 AI 晶片的測試專案進行調整，量產時程自 10 月遞延到 11 月，預期 11 月營收將顯著跳增。

此外，世芯 - KY 第三季因受限 ABF 載板產能，營收略低預期，不過，公司強調，第四季除既有供應商南電 (8046-TW) 供給增加，也新增欣興 (3037-TW) 等 2 家業者，等同現階段 ABF 載板供應商已提升至 3 家。

公司看好，明年 ABF 載板供給不再是問題，且在先進封裝產能方面，因獲得台積電 (2330-TW)(TSM-US) 大力支持，明年取得的 CoWoS 產能不像今年吃緊。

展望未來，公司強調，將持續布局非中國市場，期望將中國地區的營收貢獻控制在 10% 以內，降低單一客戶比重過高風險，研發資源也會投入在非中國市場，如日本、新加坡、台灣、美國等地區。

世芯 - KY 在車用產品也有進展，目前在中國與美國市場都有不錯的斬獲，預期第四季與明年車用相關生意會不斷成長，並預期客戶在先進製程的投入，也逐步從 7 奈米進一步升級至 6/5 奈米，3 奈米顯著的營收貢獻則會落在 2024 年。