南韓總統周四將訪日 尋求兩國外交恢復「正常」 強化全球供應鏈

南韓總統尹錫悅 16 日將前往日本，與日本首相岸田文雄會面，這將是過去 12 年以來，首次有南韓總統訪問日本。

南韓國家安保室長金聖翰 (Kim Sung-han) 周二 (14 日) 表示，總統尹錫悅此次訪日，代表著陷入僵局的日韓關係恢復「正常」。他強調，因日韓關係長期處於僵持狀態，兩國元首見面不易，兩國關係陷入停滯不前的惡性循環，尹錫悅此次訪日是雙方重整正式交流環境的重要契機。

2012 年 8 月，時任總統的李明博首次登上獨島 (竹島)，激起日本強烈反對，日韓關係陷入僵局，此後又因慰安婦、二戰強徵勞工等矛盾進一步趨冷，兩國元首互訪的穿梭外交也從此中斷。

兩國元首去年在多個外交場合碰面，但都屬多邊外交形式。金聖翰強調，領導人之間建立互信十分重要，期待此行有助加深兩國友誼與交流。

在開啟為期兩日的訪問前，尹錫悅接受國際媒體聯合採訪，他強調，如果日韓在科技上共同努力，更進一步加強經濟合作，可能會極大地增強全球供應鏈。

他說，由於北韓等國帶來的威脅，有可能動搖安全和全球市場，與東京進行合作的需求日益增加。

尹錫悅下個月還將訪美與拜登會談，預計雙方將聚焦在美國去年 10 月份宣布的政策，即控制晶片廠商向中國銷售先進半導體設備等議題。