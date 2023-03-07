南韓產業部長點出對美晶片法的三大擔憂

南韓產業通商資訊部長李昌洋點出他對美國晶片法案的三大擔憂，他認為法案提出許多繁重的要求，使企業面臨很大的不確定性。

美國總統拜登去年簽署規模超過 500 億美元的《晶片和科學法案》(Chips and Science Act, CHIPS Act)，旨在吸引海外晶片商赴美國設廠，而商務部也在上周公布補助措施的相關規定，包含要求企業必須向員工提供托兒方案、限制在中國等國家的科技投資，以及禁止使用補助資金實施庫藏股等。

李昌洋表示，企業主要面臨的問題是不確定性，舉例來說，企業取得補助資金之前有許多先決條件，且符合那些規定可能要花上很多時間和精力。

他還指出，美國晶片法要求企業必須提交技術和商業訊息與數據，這可能造成侵權問題，且高利率和高通膨也推高企業在美國投資的成本，種種問題導致補貼和獎勵措施逐漸失去吸引力。

南韓是全球最大記憶體供應商三星電子和 SK 海力士的總部所在地，三星已斥資 170 億美元在美國德州設廠，SK 海力士也在去年宣布，未來將在美國投資 220 億美元於半導體、綠能以及生技等產業。

李昌洋說，南韓政府將和美國密切合作，努力解決法律帶來的各種不確定性，並解決對企業造成負擔的條款，他並補充，這些問題可透過磋商獲得實質緩解。