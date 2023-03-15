大銀行成SVB風暴受益者？美銀近日流入存款暴增150億美元

矽谷銀行 (SVB)、Singnature Bank 近日接連遭美國當局關閉並遭接管，讓許多存款戶擔憂放在中小型區域銀行的存款，並引發美國 10 多年來最大規模的存款流動。據悉這幾天有許多客戶急著把存款轉入美國大型銀行，例如美國銀行 (Bank of America) 存款新增逾 150 億美元。

彭博報導，知情人士透露，美銀 (BAC-US) 過去幾天存款暴增逾 150 億美元。而摩根大通 (JPM-US)、花旗集團 (C-US)、富國銀行 (WFC-US) 新流入的存款也比平常多，預估至少數十億美元。上述銀行均不願回應報導內容。

金融時報 (FT) 則報導，這些大銀行正在採取額外措施，縮短正常的註冊或開戶引導流程，以處理這些存款轉移需求。

加州大學爾灣分校商學院教授 Michael Imerman 說：「美國六大銀行一直是大到不能倒的銀行，10 幾年前的金融危機就證明這一點。因此，在不確定性高漲時期，大家覺得把錢放在這裡比較安全。」

矽谷銀行上周五被接管，創下美國自 2008 年金融海嘯以來最大銀行倒閉案，在全球金融體系掀起動盪，美國政府在周日緊急宣布保障存戶存款，聯準會 (Fed) 也為銀行業推出新的融資工具，阻止再有銀行倒下。

儘管當局出手，資金依舊流向華爾街最大銀行，特別是一些存款超過聯邦存款保險公司 (FDIC)25 萬美元擔保上限的存戶。出於對危機蔓延的擔憂，第一共和 (FRC-US)、Western Alliance(WAL-US) 等區域銀行股周一因此暴跌，不過周二 (14 日) 收復部分失土。

在 Covid-19 疫情爆發初期，華爾街大銀行的存款也曾大量流入，顯示消費者和企業選擇把政府振興措施提供的錢存入銀行。隨著疫情淡去、振興措施到期結束，加上利率開始攀升，美銀去年第 4 季季末的存款和第 3 季相比減少 80 億美元。