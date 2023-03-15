花旗銀行：如今市場處處看跌 不僅限銀行股

花旗銀行分析師週二 (16 日) 表示，各地市場都在看跌，不僅限是銀行股，矽谷銀行 (SVB) 風暴似乎放大了市場看跌的趨勢。

分析師表示，整體市場都在大幅拋售，從標準普爾 500 指數來看，過去一周增加了近 110 億美元的空頭，整體市場轉為小幅看淡，而那斯達克也持續變得越來越看跌。

分析師也表示，金融是美國最熱門的板塊之一，不過 SVB 和加密貨幣相關銀行 Signature Bank 本身相對不是非常熱門。

相較之下，歐洲銀行股在 2023 年都呈現看漲的狀態，但是在 SVB 事件爆發後，新增了部分的空頭，空頭部位在上周四和周五有所增加。

SVB 倒閉以及後續引發的一連串危機，也令投資人將目光投向同樣重押美債的日本銀行業，使得日本銀行股近期壟罩賣壓。

Wedbush 分析師 Dan Ives 日前表示，從本質來看，SVB 是過去幾十年來矽谷銀行生態系統的教父，預期這次歷史性的崩潰所帶來的負面連鎖效應，將對未來的科技界產生極大影響，除了導致新創公司難以籌措資金外，部分企業甚至可能被迫改變商業模式。

SVB 引起的風波，也可能導致投資人將關注重點轉向新創公司的獲利能力，以及在支出方面的自律性。Taboola 執行長 Adam Singolda 表示，企業將不得不重新思考他們對業務的看法；Hoxton Ventures 共同創辦人 Hussein Kanji 認為，這些公司將在未來三年內進行更多重組作業。