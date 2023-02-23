知名大空頭做空Coinbase 女股神卻加碼1300萬美元

有「女股神」之稱的伍德 (Cathie Wood) 旗下方舟投資 (Ark Invest) 在週三 (22 日) 買進了 Coinbase(COIN-US) 價值約 1300 萬美元的股票。相較之下，知名大空頭 Jim Chanos 卻表示自己正在做空該股。

近期隨著加密貨幣自 2022 年的低谷中反彈，Coinbase 的股價今年已上漲超過 82%。比特幣自 1 月以來上漲超過 45%，而以太幣上漲超過 36%。

數據顯示，方舟投資通過旗艦基金 ARK Innovation ETF(ARKK-US) 和 ARK Next Generation Internet ETF(ARKW-US) 買入了 213,519 股 Coinbase 股票，根據週三的收盤價估計，價值超過 1300 萬美元。

伍德一直以來持續看多加密貨幣，並曾經預測至 2030 年比特幣價格將超過 100 萬美元。

有趣的是，知名大空頭 Jim Chanos 卻表示自己正在做空 Coinbase，因為他認為該公司沒有可持續性的收入來源。

Chanos 週三表示，人們買進 Coinbase 是因為他們對加密貨幣價格或是加密貨幣前景的看法，而不是根據它的基本面。事實是，Coinbase 仍在虧損。

瑞穗證券分析師 Dan Dolev 也表示，他認為加密貨幣「已死」，並且看跌 Coinbase。「我認為加密貨幣已死，而投資 Coinbase 這檔股票只是在浪費時間。」目前，加密貨幣市場總市值約 8170 億美元，而一年前，加密市場總市值達到 3 兆美元。

去年由於利率上升和對經濟衰退擔憂，加密貨幣產業損失逾 1 兆美元。經濟低迷迫使三箭資本 (Three Arrows Capital) 和加密貨幣借貸公司 Celsius Network 等主要產業參與者關門大吉。

隨後，更大的衝擊發生在規模更大的加密貨幣交易所 FTX 於 11 月聲請破產保護之後，引發美國監管部門對主要交易所如何持有用戶資金的嚴格審查。目前幣圈的困境今年仍在繼續，其特點是存款大幅下降、裁員和多重法律障礙。

Coinbase 上月表示，作為重組計畫的一部份將裁掉約 950 員工，同時預估重組費用約介在 1.49 億至 1.65 億美元之間。此為該公司自去年以來第三輪裁員。