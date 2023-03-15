〈貴金屬盤後〉美CPI公布後市場押注Fed本月升息1碼 黃金收低 

黃金期貨周二 (14 日) 收低，從五周高點下滑，美國公布的 2 月通膨率再度趨緩，但核心數據月增幅仍超越市場預期，讓市場持續押注本月將升息 1 碼，加上美債殖利率回升，都讓連漲數日的黃金回軟。

4 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 5.60 美元或 0.3%，報每盎司 1910.90 美元。

美國周二公布 2 月 CPI 年增率降至 6%、月增 0.4%，增幅再度減緩且符合市場預期。不過核心 CPI 月升 0.5%，高於市場預估的 0.4%，年增 5.5% 則符合預期。

這份通膨報告讓聯準會 (Fed) 有機會在銀行業動盪之際，繼續升息 1 碼 (25 個基點)。交易員如今預期，本月升息 1 碼的機率超過八成。

美債殖利率周二飆升，2 年期公債殖利率跳漲 23 個基點至 4.25%，是 2009 年 6 月以來最大漲幅。該殖利率周一才因為矽谷銀行倒閉衝擊升息預期，而創 1987 年以來最大跌幅。

黃金本身不孳息，因此當殖利率上揚，會提高黃金的機會成本。

ICE 美元指數 (DXY) 大致持平，報 103.59。

矽谷銀行上周五倒閉，為美國自 2008 年以來最大銀行倒閉案，讓避險需求大增，黃金連兩日大漲。

Exinity 首席市場策略師 Han Tan 說：「只要矽谷銀行事件衍生的蔓延風險仍存在，經濟衰退的風險升高，中期來說，避險資產會持續吸引需求。」

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