SVB高層大割韭菜 過去2年來套現8400萬美元持股

矽谷銀行金融集團 (SIVB-US) 執行長貝克 ( Greg Becker) 過去兩年出售近 3000 萬美元的股票，遭人詬病有內線交易之虞。

貝克於 2 月 27 日出售價值 360 萬美元的持股，此前數日，矽谷銀行 (SVB) 甫披露鉅額虧損，引發股價重挫。根據 Smart Insider 的數據，該次出售使 Becker 兩年內出售的股票總額達 2950 萬美元。此間他以每股 287 美元至 598 美元的價格出售。

貝克也以較低的行使價格購入選擇權，在出售持股的同時又行使選擇權買入同等數量股份，在維持其股權之際又能獲得價差利益。

SVB 其他高階管理人包括行銷長 Michelle Draper、財務長 Daniel Beck 和營運長 Philip Cox ，自 2021 年來也出售價值數百萬美元的 SVB 持股。

根據 Smart Insider ，SVB 高階管理人和董事在過去兩年間套現價值 8400 萬美元的股票。

此回出售引發外界批評 SVB 管理層有內線交易之嫌，即在獲悉未公開且後來證實足以影響股價的消息時，進行股票交易。加州矽谷的民主黨聯邦眾議員 Ro Khanna 主張，貝克應該將錢退還給儲戶。

Khanna 在推特上表示：「我說過應該收回這筆錢，我們應查明其動機，但無論其動機為何，那 360 萬美元都該還給儲戶。」

根據美國證券交易委員會 (SEC) 的備案文件，貝克出售股票是 1 月 26 日提交的「10b5-1」計畫其中一部分。「10b5-1」計畫允許內部人員提前安排股票銷售，以減少內線交易的疑慮。

然而，SEC 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 表示，這些計畫充斥濫用行為，例如內線人士在提交計畫後就立即出售、透過制定一次性預定銷售制定重疊或多個計畫。

SEC 訂定的新規則已於 2 月 27 日生效，適用於 4 月 1 日起提交的計畫。新規定包括披露更多消息、透明度，以及交易排定的時間表。新規定也要求在申請日和首次出售之間規定要有 90 天的「冷靜期」。

若套用新規定，貝克在提交計畫後不到一個月的時間就出售，這樣的行為將不再被允許。

SEC 上個月對內線交易發出強烈訊息，指控 Ontrak 的執行主席 Terren Peizer 在 2021 年 5 月制定出售計畫時，就知道公司最大客戶的潛在損失，在公司股價暴跌 44% 之前，藉由內線交易出售價值超過 2000 萬美元的公司股票。

另外，貝克和其他 SVB 高層也因上周五收到年度獎金而飽受批評，他們在拿到獎金的數小時後，監管單位宣布關閉 SVB。