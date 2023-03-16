〈貴金屬盤後〉瑞信危機掀起恐慌 黃金跳漲至六周高點 

黃金期貨周三 (15 日) 跳漲逾 1% 至六周高點，瑞士信貸 (Credit Suisse) 遭大股東拒絕繼續注資之後股價重挫，歐洲銀行股賣壓燒向仍因矽谷銀行 (SVB) 倒閉而驚魂未定的美國銀行業，並使投資人再次預期聯準會 (Fed) 可能政策轉向，都帶動金價走高。

4 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 20.40 美元或 1.1%，報每盎司 1931.30 美元。

歐洲銀行股再度拋售，恐慌蔓延到美股，標普 500 一度抹去今年漲幅，直到傳出瑞士央行準備出手穩定瑞信風暴之後，美股才收斂跌幅。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 說：「這是徹徹底底的避險交易。大家對瑞信本來就有很多疑慮，現在歐洲銀行股再次面臨巨大壓力。資金奔逃到安全的地方。」

Steible 觀察，人們正湧入美國公債、黃金、白銀和美元，並且撤離美國股市等風險資產，以及對景氣敏感的銅、白金和鈀金。

儘管美元周三勁揚，黃金依舊走高，而銅、白金和鈀金都下跌。

市場焦點仍擺在 Fed 下周召開的 3 月決策會議上。在兩家區域銀行倒閉、本周公布 2 月消費者物價指數 (CPI) 顯示通膨仍居高不下之際，期貨交易員預測 Fed 本周暫緩升息的機率，已上升到 57.1%。有些人進一步預測，今年 6 月可能降息。

美國周三公布，2 月零售銷售下滑 0.4%，是四個月來第三度下滑，顯示高利率環境正讓消費者削減支出。2 月生產者物價指數 (PPI) 下滑 0.1%。

在 Fed 會議登場前，市場將持續波動。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說，由於投資人愈來愈擔心股市可能再度測試去年 10 月低點，在這個過程中，黃金朝每盎司 1975 美元上漲之路掃除障礙。

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