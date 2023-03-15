盤中速報 - 新興(2605)急跌-2.08%報25.9元，成交3,550張

新興(2605-TW)近5分K跌速2.08%，15日09:04報25.9元，成交3,550張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

新興(2605-TW)近5日股價下跌5.48%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數下跌2.66%。台灣加權指數下跌3.14%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,270 張
  • 外資買賣超：+825 張
  • 投信買賣超：+300 張
  • 自營商買賣超：+145 張
  • 融資增減：+322 張
  • 融券增減：-503 張

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