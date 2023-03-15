盤中速報 - 新興(2605)急跌-2.08%報25.9元，成交3,550張

新興(2605-TW)近5分K跌速2.08%，15日09:04報25.9元，成交3,550張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
新興(2605-TW)近5日股價下跌5.48%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數下跌2.66%。台灣加權指數下跌3.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,270 張
- 外資買賣超：+825 張
- 投信買賣超：+300 張
- 自營商買賣超：+145 張
- 融資增減：+322 張
- 融券增減：-503 張
最新相關新聞
新興(2605-TW)近5分K跌速2.08%，15日09:04報25.9元，成交3,550張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
新興(2605-TW)近5日股價下跌5.48%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數下跌2.66%。台灣加權指數下跌3.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+30.20%
$13,020
原投組報酬率
+22.98%
$12,298
投組標的成分
40%
3162
20%
6122
20%
2413
10%
6472
10%