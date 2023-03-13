盤中速報 - 新興(2605)急跌-2.02%報24.3元，成交1,378張

新興(2605-TW)近5分K跌速2.02%，13日09:11報24.3元，成交1,378張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
新興(2605-TW)近5日股價下跌7.41%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數下跌0.3%。台灣加權指數下跌0.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,425 張
- 外資買賣超：-2,116 張
- 投信買賣超：-200 張
- 自營商買賣超：-109 張
- 融資增減：-1,439 張
- 融券增減：-722 張
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+30.02%
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原投組報酬率
+21.38%
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投組標的成分
40%
2457
20%
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