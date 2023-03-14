盤中速報 - 新興(2605)急拉2.21%報25.4元，成交5,721張

新興(2605-TW)近5分K漲速2.21%，14日11:47報25.4元，成交5,721張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
新興(2605-TW)近5日股價下跌8.38%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲0.32%。台灣加權指數下跌1.29%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,706 張
- 外資買賣超：+3,157 張
- 投信買賣超：-200 張
- 自營商買賣超：-251 張
- 融資增減：-837 張
- 融券增減：-540 張
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投組標的成分
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2636
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