美股動盪 投資者求穩求安 消費必需品股重登舞台

巴隆周刊 (Barron"s) 報導，美股近期動盪不已，消費必需品股毫不意外再次受到青睞。

去年熊市期間，消費必需品股是相對的避風港，但隨著 2023 年大盤反彈的動能增強，投資者 1 月迅速琵琶別抱地湧向風險資產，離開了表現持穩的股票。

即使 S&P 500 指數今年迄今已上漲，但消費必需品精選產業 SPDR 基金 (XLP-US) 今年迄今仍約跌 3.5%，然而，最近交易情況可能開始轉變。

過去幾日因銀行產業的健康狀況令人擔憂，廣泛市場動盪不安，投資者再次湧向較穩定的必需品股。過去 5 日， S&P 500 指數下跌 2.5% (計入周二漲幅)，但 XLP 僅微跌 0.5%。

一些產業熱門公司表現更好，尤其是在通膨環境下仍有強勁趨勢和營收成長的一流營運商。過去一周，寶僑 (Procter & Gamble) (PG-US) 上漲 1.3%；高露潔棕櫚公司 (CL-US) 和億滋國際 (MDLZ-US) 的股價均上漲 0.4%； 百事可樂 (PEP-US) 大致持平。

同樣在過去一個月，XLP 僅下跌 2.2%，而 S&P 500 指數大跌 6%。

必需品股通常在市場動盪期間大放異彩，因為該產業較溫和的損失符合更大的格局。但升息可能一定程度上削減這些公司股息收益的吸引力，但投資人在此期間以穩定和安全為重。

此外，消費必需品股證明其有持續的定價能力，這在一定程度上減輕通膨對其利潤的衝擊。該產業在經過 2022 年估值獲抬升後，因今年初表現不佳，已使其股票本益比下降一些。

根據巴隆的報導，部分必需品股仍值得投資者關注，倘若周二美股的上漲不代表市場已不再擔憂銀行股，那麼消費必需品股仍可能重振旗鼓，重拾光彩。