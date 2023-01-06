〈CES大展〉高通跟進蘋果 下半年推衛星解決方案

高通 (QCOM-US) 今 (6) 日在 CES 2023 宣佈，推出 Snapdragon 衛星 (Satellite) 解決方案，為頂級智慧型手機提供衛星雙向傳訊服務，預計先從搭載旗艦 Snapdragon 8 Gen 2 的裝置開始，新一代支援該功能的智慧型手機，則預計今年下半年於特定區域推出。

高通指出，Snapdragon 衛星搭載 Snapdragon 5G 數據機射頻系統，由全面運行的銥衛星星座 (Iridium satellite constellation) 提供支援，使用戶能在具氣候韌性的 L 頻段進行上傳下載，OEM 廠商和其他服務商也能實現真正的全球覆蓋。

高通資深副總裁暨蜂巢數據機和基礎設施部門總經理 Durga Malladi 表示，強大且可靠的連網能力是頂級體驗的核心，Snapdragon 衛星顯示公司長久以來實現全球衛星通訊的領先地位，預計今年稍晚將在頂級智慧型手機推出新功能。

除智慧型手機外，Snapdragon 衛星也可以擴展至其他裝置使用，包括筆電、平板、汽車和物聯網，隨著衛星生態系發展，OEM 廠商和應用程式開發者可以利用衛星連網實現差異化，並提供獨特的品牌服務，隨著非地面網路 (NTN) 衛星基礎設施和星座逐漸實現，Snapdragon 衛星也計劃支援 5G NTN。

Garmin 戶外部門副總裁 Brad Trenkle 指出，公司很高興將衛星緊急應變服務擴展至全球數百萬的新智慧型手機使用者，Garmin Response 每年支援數千起 SOS 事件，在過程中可能的挽救了許多生命，此次期待與高通和銥衛星合作。