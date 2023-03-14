〈緯創法說〉今年營運拚逐季成長 上下半年營收比重估4:6

電子大廠緯創 (3231-TW) 今 (14) 日召開法說會，展望今 (2023) 年，總經理林建勳表示，上半年整體狀況仍低迷，不過隨著庫存在第二季底回到正常水準後，期待下半年拉貨、營運動能回升，全年營運力拚逐季成長，內部也預期今年上下半年營收比重將落在 4:6。

林建勳說，緯創對今年各大產品線出貨展望中，筆電、桌機出貨預期將持平或較去年衰退 1 成以內，強調筆電出貨持平是最好的情況，仍要看下半年回升狀況，伺服器業務則看好將優於去年，雖然企業端估年減約 1 成，但資料中心業務需求成長可望彌補相關衰退。

緯創董事長林憲銘則說，今年上半年整體個人電腦 (PC) 市場依舊疲軟，預期全年也不會有很高的成長，直言去年筆電出貨是上半年大於下半年，但今年上半年筆電出貨則可能會遠遠低於下半年。

緯創近年持續擴大高毛利產品布局，回顧過去幾年成效已陸續浮現，去年第四季單季毛利率攀上 8.59%，全年同步站上 7.08%，主要與產品組合有關，由於去年下半年筆電需求低迷，導致 PC 業務貢獻低於 5 成水準，在高毛利產品出貨支撐下，帶動毛利率表現。

林建勳也預期，隨著緯創在 PC 業務上持續擴大承接高毛利產品，預期營收成長將大於出貨表現，至於整體庫存情況，他說雖然目前產業庫存已較去年降低很多，但仍高於疫情前水準，因此估第二季才會恢復到正常水準。