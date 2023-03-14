富國銀行分析師：摩根大通是矽谷銀行事件贏家 上調目標價至155美元

富國銀行分析師 Mike Mayo 週一 (13 日) 發佈的報告，將摩根大通 (JPM-US) 評級從「持平」上調至「增持」，並將其目標股價從 148 美元上調至 155 美元。

Mayo 指出，摩根大通能夠承受住經濟衰退的挑戰，因為該行具有健全的資產負債表。針對杠杆率、流動性和虧損來看，作為美國規模最大的銀行，摩根大通可說是全球金融危機以來去風險化的標竿。

此外，Mayo 表示，摩根大通還有其他優勢，該行在每條業務線上都獲得了可觀的市占率 (平均 10%)，並且從歷史紀錄來看，在其他金融公司遇到問題的時候，摩根大通往往表現出色。

Mayo 說道，摩根大通與大多數其他銀行相比更加多元化，受益於廣泛的通路、產品以及地區覆蓋。 他對該行 2023 年的淨營收增長目標也更加樂觀。

Mayo 也說，作為美國最大的銀行，很難想像摩根大通在沒有得到救助的情況下陷入嚴重困境的情況。 沒有哪家銀行能更真實地體現「大到不能倒」的概念。因此，華爾街近三分之二的分析師將該股評級為「買入」或同等評級，平均目標價為 158.18 美元。

摩根士丹利分析師 Betsy Graseck 曾表示，到 2030 年，摩根大通的市值可能會翻一倍以上達到 1 兆美元，從而鞏固其作為美國最有價值銀行地位。

Graseck 認為，如果利率保持在高峰，12 年後摩根大通市值將達到 1 兆美元的里程碑，但如果該行採取措施提高利率、加快營收成長或實現溢價本益比，則可能在 8 年內達到 1 兆美元市值的目標。