美國NLRB裁定埃克森美孚應補償被暫停撥付的401k配合款

美國國家勞工關係委員會 (NLRB) 的一名行政法法官周一 (13 日) 下令，埃克森美孚 (XOM-US) 須補償兩家煉油廠的 1800 名員工在 2020 年和 2021 年暫停提撥 401K 計畫供款期間的全部收入損失。

埃克森美孚在 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 10 月 1 日期間暫停了對所有員工的雇主提撥配合款，以在因新冠疫情導致燃料需求低迷期間承受嚴重的財務損失之下節省支出。

行政法官凱伊 (Christal Key) 在命令的附帶裁決中表示，埃克森美孚在與代表該公司位於德州 Baytown 和路易斯安那州 Baton Rouge 的煉油廠工人聯合會 (USW) 會面時採取惡意抵制。

法官指出，「埃克森美孚的行為表明，它們來到談判桌前只是假裝談判，完全封閉的心態，無意達成協議。」

法官說，埃克森美孚的福利經理在與 Baytown 和 Baton Rouge 當地工會分別進行協商後，於 9 月中旬簽署了暫停公司配合撥款的命令。

兩地工會繼續提出建議，凱伊表示，其中一些建議金額在 750 萬至 870 萬美元範圍內；但埃克森美孚告訴工會，暫停配合撥款可以節省開支。

該裁決必須由董事會審查，埃克森美孚或工會可以提出上訴。

在暫停配合撥款前，如果員工向 401K 計畫自行支付至少 6% 的工資金額，埃克森美孚最多應支付該員工工資的 7%。