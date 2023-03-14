CPI數據今晚登場，美國安撫市場奏效?美指期盤前上漲!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 26 分)：

■ 道瓊指數：上漲 84 點，漲幅 0.26% 至 32139。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 42.25，漲幅 0.35% 至 12097.25。

■ 標普 500 指數：上漲 11.50，漲幅 0.30% 至 3900.25。

【今日總經數據】美國 2 月 CPI 數據、美國聯準會官員 Bowman 演說。雖受 SVB 事件影響，導致近期市場認為縱使美國通膨年增率仍在高檔，但為防止造成系統性風險，聯準會下週或將放緩升息步調，改為升息 1 碼或者維持不動，然今晚將公佈的 2 月 CPI 與核心 CPI 數據仍可能影響下週的升息!

【台股近期申購資訊】本週陸續四檔個股申購抽籤，股票名稱與今日收盤價差參考如下：建德工業 (6606-TW) 初上市 72.4%、東研信超 (6840-TW) 初上櫃 35.8%、三商壽 (2867-TW) 1.8%，睿生光電 (6861-TW) 初上市 91.4% (延伸閱推薦：分享實用 APP 工具、主動提醒股票抽籤時程！)

二、美股盤前關注重點

1. 美國聯合航空第一季度獲利預警、股價大跌：美國聯合航空 (UAL.US) 昨日遞交的 8-K 文件預期第一季度將虧損，昨日股價跳空後大跌 4.2%，終場收在 48.83；受燃料成本預估上升、長期需求疲軟和與飛行員的潛在合同交易成本上升影響，昨日美國聯合航空釋出第一季度獲利預警，調整後第一季度虧損將介於每股 60 美分至 1 美元之間。

此前，競爭對手達美航空 (DAL.US) 與飛行員達成合同協議後，加劇航空業工資成本的壓力。該合同包含四年內累計增加超過 70 億美元的薪資和福利。此也間接對美聯行與其飛行員的協議加深無形壓力。再加上美聯航預期 1、2 月營收不如預期和燃料成本預期為與去年同期持平至上升 1%，先前預期為與成本下滑 3%~4%，因而縱使第一季度營收較 2022 年增長約 51%，然調整後每股虧損擴大導致昨日聯合航空股價大跌。。

2. 微軟再放寬 ChatGPT 使用限制，推國際板 Dynamics 365 Copilot：微軟 (MSFT.US) 正於全球路演推動 ChatGPT 版 Bing 搜索商用變現；另外，近期其副總裁兼消費者首席營銷關 Yusuf Mehdi 表示，再放開 New Bing 的聊天機器人每日聊天限制從 120 次擴大到 150 次，每輪限制也從 10 次改為 15 次。

另外近期微軟再宣布將為整個商業應用產品線帶來新一代人工智能驅動的產品升級，並將正式推出國際板 Dynamics 365 Copilot，為各項商業應用全面引入互動式的人工智能助手；昨日微軟上漲 2.14% 至 253.92 美元。

3. 大眾將 5 年支出計畫提高到 1800 億歐元：德國汽車巨頭大眾汽車 (VWAGY.US) 近期將未來 5 年支出計畫調高至 1800 億歐元，其中 70% 將投資於電動汽車和軟體；而約 150 億歐元將投資於電池工廠和原物料，而對於內燃機技術的投資將於 2025 年達到頂峰，而後下降。公司計畫到 2030 年其全球銷售額的 50% 將實現完全電動化。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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