〈台幣〉30.5字頭曇花一現 量縮小升收30.62元 觀望美CPI數據

矽谷銀行倒閉風暴持續影響股匯市，由於市場對於聯準會鷹派升息預期降溫，帶動熱錢回流，新台幣兌美元匯率今 (14) 日再度走揚，一度升逾 1 角，衝上 30.5 字頭，不過，下午湧現美元買盤，使得大半升幅回吐，終場小升 3.1 分，收在 30.62 元，仍為一周以來新高，台北及元太外匯市場總成交值縮至 14.88 億美元，市場聚焦美國最新 CPI 數據。

亞洲匯市昨天出現資金瘋狗浪，新台幣兌美元跟隨亞幣強彈，大升近 2 角，以 30.651 元作收，今天以 30.63 元開盤後，匯價一路走揚，外資積極匯入，新台幣午盤前一度衝上 30.538 元，升值多達 1.13 角，但下午升幅逐漸回吐，終場升 3.1 分、收 30.62 元，台北外匯市場成交金額 9.47 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數小漲 0.03%，日元強升 0.71%，人民幣勁揚 0.43%，新台幣升值 0.1%，韓元回貶 0.71%，歐元貶值 0.34%，新加坡幣貶值 0.23%，越南盾也小幅走貶。

SVB 倒閉遭接管，儘管美國財政部及聯準會出手搶救，市場仍憂心金融危機重演，恐慌情緒升高，台股今天湧現賣壓，金融、航運股殺聲隆隆，電子權值股也走疲，加權指數終場下跌 200.07 點，收在 15360.42 點，創 1 個半月以來的收盤新低。外資今天狂殺台股 284 億元，三大法人合計賣超 317.35 億元。

SVB 事件使得華爾街投行紛紛預測 Fed 升息步調將放緩，甚至猜測 3 月可能不升息，美元周一持續重挫，下探近一個月低點。美國即將公布 2 月份消費者物價指數 (CPI)，這是攸關聯準會升息決策的一份重要經濟報告，Fed 將於 3 月 21、22 日舉行的 FOMC 會議。