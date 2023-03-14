〈台幣〉股匯脫鉤 強升逾1角觸及30.54元 攀逾1周高點

受 SVB 事件影響，市場對於 Fed 鷹派升息預期降溫，新台幣兌美元匯率今 (14) 日再接再厲突破 30.6 元關卡，最高來到 30.54 元，升值逾 1 角，收復逾一周以來的失土，不過，台北股匯走勢分歧，台股開低走低，一度跌逾 200 點，回測 15300 點關卡。

亞洲匯市昨天出現資金瘋狗浪，新台幣兌美元跟隨亞幣強彈，大升 1.97 角，以 30.651 元作收，今天以 30.63 元開盤後，匯價持續走揚，外資積極匯入，推升新台幣衝上 30.54 元，升值 1.11 角，但午盤前升勢有限，待觀察下午外資是否進一步匯入以及央行是否介入調節。

矽谷銀行倒閉風暴持續干擾股匯市，儘管美國財政部與聯準會出手搶救，但市場仍擔心引發新一波金融危機，VIX 恐慌指數飆升，國內外法人機構也紛紛預測 Fed 升息步調將放緩，使得美元持續重挫，下探近一個月低點。

美股周一普遍走低，台股早盤籠罩悲觀氣氛，一度下挫 212 點，最低來到 15348 點，電子權值股熄火，金融、傳產族群賣壓沉重，其中航運股由萬海領跌，代表中小型股票的櫃買指數表現有撐，一度拉升至平盤上方。

觀察主要貨幣今天對美元表現，新台幣早盤升值 0.2%，韓元拉回重貶 0.8%，人民幣早盤也驟貶 0.51%，日元貶值 0.33%，泰銖貶值 0.29%，新加坡幣也貶 0.1%。