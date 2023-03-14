台股跌破15400點 外資狂殺284億元 三大法人賣超317.35億元

美國矽谷銀行 (SVB) 倒閉，市場憂心金融危機重演，台股今 (14) 日湧現賣壓，金融、航運股殺聲隆隆，電子權值股也走疲，加權指數終場下跌 200.07 點，收在 15360.42 點，創 1 個半月以來的收盤新低。外資今天狂殺台股 284 億元，三大法人合計賣超 317.35 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資反手賣超 284.49 億元；投信加碼挺台股，買超 27.3 億元，寫下連 17 買的紀錄；自營商則賣超 60.1 億元，為連 4 賣。三大法人合計賣超 317.35 億元。

主要電子權值股部分，台積電 (2330-TW) 今天震盪走低，終場跌逾 1%，收 510 元；聯電 (2303-TW) 湧現賣壓，終場大跌逾 3%；大立光 (3008-TW) 同步熄火，收盤挫逾 3%；其他包括國巨 (2327-TW)、台達電 (2308-TW)、瑞昱 (2379-TW)、日月光投控 (3711-TW) 等下挫 1-3%；聯發科 (2454-TW) 則小跌作收。

美國矽谷銀行倒閉風暴延燒，市場恐慌情緒升溫，美股多檔區域銀行股遭到屠殺、甚至出現熔斷，台灣金融股今天也難逃殺機，中信金 (2891-TW) 收盤重挫逾 2%，開發金 (2883-TW) 也跌近 2%，金控雙雄國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 及華南金 (2880-TW)、玉山金 (2884-TW) 等終場跌幅均超過 1%。

航運股方面，萬海 (2615-TW) 去年第四季驚見虧損，加上股利配發不如市場預期，今天股價應聲打入跌停，陽明 (2609-TW) 也下挫逾 2%，長榮 (2603-TW) 則逆勢翻紅，長榮集團旗下小金雞長榮航太 (2645-TW) 上市首日上演蜜月行情，強漲 31%，此外，慧洋 - KY(2637-TW)、新興 (2605-TW) 兩家散裝航運股仍獲資金點火。

台股盤中一度出現九千金，但世芯 - KY(3661-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 後繼無力，終場沒能站穩千元大關，股王信驊 (5274-TW) 力抗賣壓收在平盤之上，而昨天表現強勢的旭隼 (6409-TW) 與創意 (3443-TW)，今天面臨回檔壓力，重挫 5-6%，力旺 (3529-TW)、亞德客 - KY(1590-TW) 震盪收黑。