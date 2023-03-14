〈台股盤後〉電子氣弱 航運、金融補刀 終場下挫200點失守15400點

美國矽谷銀行 (SVB) 倒閉引發美股走跌，台股今 (14) 日也隨主要亞股下跌，盤中電子權值股跌幅一度收斂，雖有太陽能、食品等傳產族群撐場，但不敵尾盤賣壓再度出籠，終場下跌 200.07 點， 收在 15360.42 點，成交量 2317 億元。

美股三指標走跌，資金今天在台股繼續提款，電子權值股台積電 (2330-TW) 終場下跌逾 1%，聯發科 (2454-TW) 則是在平盤下震盪，聯電 (2303-TW) 跌勢較深終場下挫 3.4% 。權值股洩氣也拖累 IC 設計轉弱，合邦、創意、矽力 - KY、威盛、群聯等在賣盤調節下，股價全部收黑。

金融股今天也成為資金調節標的，國票金 (2889-TW) 拍板不發股利引發失望賣壓出籠，終場重挫 7%，收在 12.25 元 %，壽險雙雄富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 跌幅逾 1.7%；中信金 (2891-TW)、新光金 (2888-TW) 尾盤賣壓出籠，跌幅擴大至 2%，開發金 (2883-TW)、元大金 (2885-TW)、台新金 (2887-TW)、華南金 (2880-TW)、永豐金 (2890-TW)、兆豐金 (2886-TW) 也有 1% 以上跌幅。

航運族群中萬海 (2615-TW) 賣壓沉重，拖累股價打入跌停收在 72.5 元，航空雙雄長榮航 (2618-TW) 終場大跌 4.68%，華航 (2610-TW) 終場重挫 3.76%，其他包括陽明、志信、台船、中航分別有 1%~2% 的跌幅；今天掛牌的長榮航太 (2645-TW) 則上演蜜月行情，終場大漲逾 3 成，收在 89.5 元。

太陽能相對抗跌，太極 (4934-TW) 終場大漲逾 8%，安集 (6477-TW)、茂迪 (6244-TW)、元晶、新晶投控、倉和分別有 1%~3% 的漲幅

食品股也是少數獲買盤青睞的類股，聯華 (1229-TW) 上漲 2.4%，大成、黑松、統一、聯華食；大統益也在平盤上整理。



