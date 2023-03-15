〈台股盤前〉市場恐慌消退 有望醞釀反彈行情

隨著矽谷銀行破產倒閉引發的金融恐慌消退，加上通膨數據基本符合預期，美股四大指數週二 (14 日) 全數收紅，台指期同步勁揚逾百點，台股也有望醞釀反彈行情。

美國 2 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 6%，月增率達 0.4%，符合預期，激勵美股四大指數大漲，道瓊收漲超過 300 點，終結連續五個交易日的頹勢；那指上漲 239.31 點；費半也有逾 3% 漲幅，標普收漲 63.53 點，或 1.65%。

台指期夜盤也因市場恐慌情緒降溫，VIX 指數大跌 12%，走勢震盪拉高，終場大漲百點，重回 15400 點之上；台積電 ADR、聯電 ADR 同步收紅。

台股昨日在矽谷銀行倒閉恐慌蔓延下，湧現賣壓，外資大賣 284.5 億元，衝擊加權指數開低收低，終場下跌 200.07 點，收在 15360.42 點，創 1 個半月以來的收盤新低。

市場消息方面，長榮去年稅後純益高達 3342.01 億元，年增 39.82%，EPS 達 87.07 元，改寫新高紀錄，董事會也通過每股擬配發現金股利 70 元，以 14 日收盤價 171 元計算，現金殖利率高達 40.94%。

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